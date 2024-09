CALAMAI, Fondamentale la sosta: ora tocca a Palladino

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il quinto pareggio in altrettante gare dei viola: "La sosta è fondamentale in questo momento e in questo tempo deve scendere in campo l'allenatore. Qui il problema non è tanto di cambiare i singoli interpreti ma di ripensare ad un'idea tattica e ad una squadra che, trasformata in maniera clamorosa dal mercato, trovi velocemente un'identità.

Nel valutare i tanti nuovi arrivati devo dire che quello che mi ha convinto meno, al momento, è proprio l'allenatore viola".