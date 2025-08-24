Cagliari-Fiorentina, meglio i sardi ma i viola reggono: al 45' è 0-0

Cagliari-Fiorentina, meglio i sardi ma i viola reggono: al 45' è 0-0FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:20Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina soffre nel primo tempo a Cagliari ma può sorridere per non aver preso gol nelle occasioni che hanno avuto i sardi. La squadra di Stefano Pioli fa grossa fatica ad impostare e subisce il pressing dei rossoblu di Fabio Pisacane, all'esordio in panchina in Serie A e molto bravo a mettere in campo i suoi giocatori.

Le occasioni migliori capitano al Cagliari in particolare con Folorunsho che di testa va a un passo dal gol con Gosens costretto a salvare sulla linea. Il primo tempo tra Cagliari e Fiorentina finisce 0-0 ma nel secondo tempo i viola dovranno cambiare marcia per uscire da una Unipol Domus Arena gremita con dei punti.