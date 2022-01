CAG-ACF, 0-0 al 45', pesa l'errore di Biraghi

Si conclude a reti bianche il primo tempo dell'Unipol Arena. Primi quarantacinque minuti ben giocati dalla Fiorentina, che davanti, grazie alle percussioni di Nico Gonzalez ed agli spunti di Ikone, è sembrata sopperire senza troppi problemi alla pesante assenza di Dusan Vlahovic. Due grosse chances, una per parte, in questa prima frazione: all'ottavo minuto i viola hanno l'occasione per passare grazie ad un rigore ispirato da un gran filtrante di Ikone e conquistato da Odriozola. Dal dischetto si presenta Biraghi, che calcia però centrale e si fa parare il tiro da Radunovic. Per gli isolani la più grande occasione se la costruisce Joao Pedro, che al 20' sfonda in area su Igor e, dopo un rimpallo, con un diagonale potente sul secondo palo, colpisce il legno alla destra di Terracciano. Partita che per il resto ha visto un lieve predominio territoriale del Cagliari, che però non è riuscita ad impensierire ulteriormente la difesa di casa. Buona prova come detto degli esterni d'attacco di Italiano, mentre Biraghi sembra essere incappato in una giornata no e Castrovilli è finora impalpabile.