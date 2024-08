C.FIESOLE, Domani tifosi a raccolta per accompagnare la squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Attraverso un post pubblicato su Instagram, la Curva Fiesole ha chiamato a raccolta i tifosi, domani alle 16:00, per ritrovarsi al Viola Park e accompagnare la squadra al Franchi, dove alle 18:30 giocherà contro il Monza. "Chiuso il mercato e finiti i chiacchiericci estivi torna il momento di fare quadrato, quello in cui conta chi lotta in campo e chi sugli spalti. Tante altre battaglie ci attendono e dobbiamo affrontarle TUTTI con lo spirito di quei 300 di Budapest. Diamo appuntamento alla tifoseria Fiorentina al Viola Park alle ore 16:00, accompagneremo la squadra in MOTORINO per dimostrare che “comunque vada devi sapere che, noi non ti lasceremo mai da sola” non è solo uno slogan e che saremo sempre al fianco di chiunque scenda in campo dando tutto quando indossa i nostri colori" - le parole del comunicato, che non mancano anche una menzione al concetto di "ambizione" pronunciato da Pradè ad inizio mercato - "Il tempo emetterà la sua sentenza anche sul tipo di interpretazione che si da al concetto di “ambizione”…ma in questo momento tutto ciò passa necessariamente in secondo piano, adesso conta solo la nostra Fiorentina e chi ne indosserà la maglia.

È in questi momenti che la Curva Fiesole ha il DOVERE di esserci, ora più che mai. AVANTI FIRENZE, AVANTI CURVA FIESOLE!".