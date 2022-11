C.AMOROSO A RFV, Cabral è migliore di Jovic

Per commentare il momento della Fiorentina, a Radio FirenzeViola è intervenuto Christian Amoroso, ex centrocampista dei viola: "La Fiorentina non ha fatto una grandissima partita contro lo Spezia ma l'importante erano i tre punti. La squadra ha bisogno di tempo per carburare, anche se di tempo in questo momento ce n'è poco.

Mi aspettavo di più da Barak, che gli anni scorsi ha fatto molto bene con anche tanti gol. Spero che per il proseguio della stagione possa tornare ai suoi livelli. In questa Fiorentina gioca come mezz'ala mentre gli altri anni giocava più vicino alla porta, probabile che anche questo sia un motivo delle sue difficoltà.

Italiano lo conosciamo come allenatore, non accetta compromessi: il che è un bene ma anche un male. Forse un po' di elasticità in più servirebbe. Bisogna saper accettare anche i momenti della partita e capire che in alcuni frangenti è più facile. Un difetto che ha questa squadra è quello di non aver nessuno lì in mezzo che detta i tempi. Potrebbe esserlo Mandragora, ma per adesso ci ha fatto vedere poco".

Sull'attacco: "Kouamé forse è il migliore del reparto offensivo; è un giocatore forte sia fisicamente che tecnicamente. Cabral mi piace molto ma anche lui si deve dare una mossa. Sono convinto che dopo il gol con lo Spezia possa venire fuori; personalmente lo preferisco a Jovic perché il serbo è troppo statico".