Dagli inviati Buffon su De Gea: "Chi pensava che non si sarebbe ripetuto non è stato portiere"

A margine del trofeo "Inside the sport" a Coverciano, ha parlato Gianluigi Buffon. L'ex portiere si è così espresso: "E' una bella gratificazione, quando si viene a Coverciano non bisognerebbe mai sentirsi di 'casa' perché si sminuirebbe l'importanza di questo posto. Bisogna sempre sentirsi ben orgogliosi di poterci essere".

De Gea è il miglior portiere del campionato?

"Ha confermato quello che sa fare, né più né meno. Chi aveva messo in dubbio che non avrebbe potuto ripetere certe prestazioni è perché non è mai stato portiere. Per me anche dopo l'anno sabbatico che si è preso per varie motivazioni, prendere De Gea era un'occasione per qualsiasi squadra. E la Fiorentina è stata molto sveglia nell'accaparrarselo".