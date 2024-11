BUFFA, La prossima "storia" su Gosens: che persona

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Di Nardo

FirenzeViola.it

Presente a Palazzo Vecchio in occasione del talk show "I campioni si raccontano" organizzato dall'azienda farmaceutica Menarini (nell'ambito del ben noto "Premio Fairplay"), il giornalista di Sky Federico Buffa ha parlato così dei temi legati alla Fiorentina: "Ho già in mente la prossima storia relativa alla Fiorentina: di recente ho avuto la fortuna di conoscere Gosens, che mi ha portato via il cuore, una delle persone più strepitose del mondo del calcio: tralasciando il fatto che parla italiano meglio di me, si vede la sua provenienza olandese-tedesca: dagli olandesi ha preso il fatto di essere cittadino sotto ogni cielo, dai tedeschi la rigorosità.

La Fiorentina l'ha preso all'ultimo secondo ma solo dopo si è accorta di chi gli era caduto tra le braccia".