BUCCHI A RFV, Vice Kean? Perché non lo prenderei

Cristian Bucchi, allenatore ed ex attaccante di Serie A è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Garrisca al Vento”. Queste le sue parole su Palladino: "E' una persona intelligente. E' stato bravo perché ha provato a portare la sua idea, ma quando ha capito che qualcosa non si incastrava, ha trovato un'alternativa. Da quando si è messo così, tutti sembrano perfettamente al loro posto, tutti sono saliti di rendimento. Erano tutti in difficoltà, ora la squadra gira bene, vince le partite anche in maniera sporca. Dietro si vede che c'è stato un lavoro importante, si è corretto nella maniera opportuna. In questo momento c'è da dire che la quadratura trovata va mantenuta".

Su Kean: "Le qualità del giocatore non si discutono. La differenza la fa l'impiego. Di fenomeni ce ne sono veramente pochi, io credo che il miglioramento incredibile di Kean sia dovuto anche al ruolo di una sottopunta. Ha trovato Beltran o Gudmundsson che gli tolgono il lavoro sporco, c'è una valorizzazione maggiore delle sue qualità in questo senso. Giocare solo o esterno non fa per lui, il suo rendimento si abbassa. Avere qualcuno accanto ha fatto la differenza".

Prenderebbe un vice Kean? "No, perché la Fiorentina non ha un Toni, un attaccante esperto o consolidato da fargli crescere un giovane accanto come vice. Bisogna dare fiducia incondizionata a Kean e poi trovare delle alternative con quello che si ha in rosa. Specie perché poi nel mercato di gennaio non è mai facile trovare la soluzione giusta. Poi va fatta la scelta corretta, perché se prendi un attaccante che può dare del filo da torcere anche lo stesso Kean può avere qualche dubbio nel momento in cui le sue prestazione rischiano di venire meno".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!