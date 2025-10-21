Bruno attacca Gimenez: "È uno scarso: mi sarei fatto espellere ma non gliel'avrei fatta passare"

Intervistato da La Nazione, l'ex difensore viola Pasquale Bruno ha commentato così la sconfitta della Fiorentina a San Siro e soprattutto il rigore dato al Milan in occasione del fallo presunto di Parisi su Gimenez: "I simulatori sono il male del calcio. Questo attaccante, francamente scarso, ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiani. Tutti coloro, insomma, che amano il calcio e in Italia sono costretti ad assistere a fatti scandalosi come quello di domenica. Perché chi lo fa è uno scarso.

E' uno che ha paura di prendere i fischi della gente perché non gli riesce di fare un dribbling o inventarsi una giocata. Ma sa che cosa mi fa arrabbiare ancora di più? Che nessuno ne parla. Che tanti opinionisti, ex calciatori, come non avevano la schiena dritta in campo, non l'hanno nemmeno nel giudicare certi episodi. Mentre rivedevo l'episodio ho pensato a chi come me, Passarella o anche Montero, avrebbe reagito davanti a una 'caduta' del genere e le dico, che io all'altro non gliela avrei fatta passare. E che di conseguenza sarei stato sicuramente espulso"