Verso la finale scudetto, Cristiani (all. Fiorentina U15): "Il sogno è vincere: fatto gran lavoro"

A pochi giorni dalla finalissima scudetto - in programma martedì 24 giugno a Rieti contro l'Inter - il tecnico della Fiorentina Under-15 Enrico Cristiani si è raccontato ai canali ufficiali del club viola. Ecco alcune delle sue parole: "Avere una rosa profonda, con tante alternative a disposizione, è sicuramente un vantaggio. Ci sono molte ragioni dietro il nostro percorso, ma i risultati arrivano solo se si dà spazio a tutti i ragazzi. L’Inter? Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, com’è naturale che sia in una finale. Non ci siamo mai incontrati prima, ma la affronteremo con il nostro solito approccio, senza stravolgere nulla.

Non penso ci sia bisogno di cambiare qualcosa solo perché è una finale. Quello che conta davvero è la crescita dei ragazzi. Vivremo questo momento come il giusto riconoscimento per tutto il lavoro fatto: se lo sono meritato. Già essere arrivati fin qui è motivo di festa. Ovviamente l’obiettivo è vincere, ma al di là del risultato, sarà un’esperienza preziosa per il futuro dei nostri giovani".