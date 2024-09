BREKALO-BARAK, Al Kasimpasa: cifre del riscatto

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Federico De Luca 2024

Ai margini del progetto avviato da Palladino, Brekalo e Barak sono stati ceduti dalla Fiorentina al Kasimpasa, in Turchia. Ieri entrambi i giocatori - già esclusi dalla lista UEFA della Fiorentina per la Conference League - hanno svolto le visite mediche col club che milita nella Super Lig, la massima serie del campionato turco. Entrambi si trasferiscono fino al termine della stagione in prestito con diritto di riscatto, le cifre sono di 3 milioni per il croato e 6 per Barak.