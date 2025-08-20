Brekalo ai saluti: accordo raggiunto col Real Oviedo, visite in settimana

Brekalo ai saluti: accordo raggiunto col Real Oviedo, visite in settimanaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 17:40Primo Piano
di Redazione FV

Si sta sbloccando anche la situazione di Josip Brekalo: lo riferisce Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, che sui propri profili social ha scritto che l'esterno croato ha trovato l'accordo col Real Oviedo. Il club spagnolo neo-promosso n Liga accoglierà il classe '98, rientrato a Firenze dopo il prestito al Kasimpasa ma tenuto sempre ai margini del gruppo in questo mese di ritiro. Romano scrive che Brekalo sosterrà le visite mediche questa settimana e che si tratterà di un 'free trasnfer', con il Real Oviedo che acquisterà a zero il croato.
 