Bove sul palco di Sanremo per presentare Elodie: ecco l'orario del suo intervento

Il giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, come noto, sarà sul palco dell'Ariston per presentare uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo e, come ha detto oggi Carlo Conti in conferenza, racconterà anche il momento che sta vivendo dopo l'impianto del defibrillatore sottocutaneo che lo costringe a non giocare, per via del protocollo sanitario (ieri il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha aperto alla possibilità di cambiarlo, affidandosi però ai pareri degli esperti ovviamente).

La presenza del giocatore è prevista alle 23.46 quando Conti lo chiamerà sul palco e con lui scambierà appunto alcune battute prima di presentare, tre minuti dopo, Elodie, cantante romana come lui, con la canzone "Dimenticarsi alle 7". Il giocatore sarà accompagnato nella città dei fiori dalla fidanzata Martina.