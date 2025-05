Bove: "Molto felice per la qualificazione in Europa. Ce la godiamo. Futuro? Non so cosa succederà"

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha parlato ai media presenti a margine della presentazione del progetto CasaViola Sporting Center. Ecco le sue parole raccolte da VoceGialloRossa.it: "Ieri sono stato molto felice, il risultato della Lazio era un pochino inaspettato. Abbiamo festeggiato davvero tanto, credo sia stato un anno particolare un po' per tutti. Li ho già ringraziati per come mi sono stati vicini, credo sia stato meritato per come abbiamo vissuto la stagione e per quello che abbiamo fatto. C'è stata grande felicità, ci godiamo questa qualificazione".

Ranieri poi le ha fatto gli auguri?

"Sì, mi ha scritto. Lo aveva detto. L'ho ringraziato e lo ringrazio ancora. Per me è un grande onore e un grande piacere".

Come è oggi il rapporto con la Roma?

"Non è cambiato, è il posto in cui sono cresciuto e in cui mi sono formato. Si tratta del posto in cui sono diventato Edoardo, quello non può cambiare. Non so se ci sarà la possibilità di tornare, non so che cosa succederà. Vedremo. Ma mi ha fatto un grandissimo piacere quanto avvenuto dopo Roma-Fiorentina, credo sia il riconoscimento più grande: giochiamo per questo. A maggior ragione per uno che ha giocato due anni, non ho fatto nulla per avere un omaggio del genere. Per me è stata una grandissima emozione".