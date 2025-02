Bove entra in campo prima di Fiorentina-Inter e il Franchi lo applaude

Atmosfera particolare allo stadio Artemio Franchi dove stasera andrà in scena il recupero della partita tra Fiorentina e Inter rimandata il 1° dicembre a causa del malore occorso a Edoardo Bove al 17' della partita valida per la 14esima giornata. Proprio Bove è stato accolto con grandi applausi da parte dei circa 20mila tifosi presenti nell'impianto, al momento in cui l'ex centrocampista della Roma ha preso il suo posto in panchina spuntando dal tunnel. Lo stesso calciatore ha ringraziato alzando il braccio e salutando il lato di tribuna davanti a lui.