BOROZAN A RFV, Jovic è da 27 gol. E su Zaknic...

L'ex ds del Cukaricki, Vlado Borozan, ha parlato della sua ex squadra, possibile avversaria della Fiorentina ai playoff di Conference League (nel caso ribalti il risultato dell'andata con il Twente) e di calcio serbo in generale a Radio Firenzeviola:

Ivanovic alla Samp che giocatore è? E' un ragazzo del 2004, punta centrale di grande struttura fisica che si è distinto nella Primavera serba ed ha esordito in serie A. La Samp ha vinto la concorrenza di 4-5 club.

Il biennio 2013-15 ha avuto i giovani serbi più forti? L'area balcanica è stata sempre territorio di grandi calciatori e nel 2015 l'Under18 si laureò campione del mondo a conferma del buon lavoro fatto dai settori giovanili

Che squadra è il Cukaricki? Nel 2015 fu promosso in serie A ed io arrivai quell'anno ed è l'unica proprietà privata. Abbiamo costruito una grande realtà anche a livello internazionale, abbiamo anche rischiato la partnership con la Roma con Sabatini a dimostrazione che è importante avere una squadra all'estero da cui prendere i giovani ma la proprietà americana non volle. Radovanović ad esempio è frutto di quel tipo di lavoro.

SCom'è la squadra attuale? Porta avanti lo stesso progetto con giovani che ogni anno vengono lanciati e ceduti. Per loro l'Europa è un obiettivo difficile da raggiungere a livello di gironi ma è una vetrina e per il budget che hanno sono inferiori al Twente.

Giocatori da prendere? Tutti sanno che c'è un difensore del 2004 Zaknic e la valutazione è sopra i 4 mln e sono sicuro che il prossimo anno lo vedremo in qualche campionato importante. E per la prospettiva il prezzo è giusto, io farei questo investimento. Dipende dalle politiche delle società. Un Udinese e un Empoli hanno coraggio e fanno da anni questo tipo di discorso e poi vendono a prezzi importantissimi giocatori che vengono fuori. Ma è atipico per il calcio italiano di prendersi le responsabilità non è usuale, in altri Paesi accade più spesso. Il calcio è scoprire e lanciare, non solo prendere nomi conosciuti. Ci vogliono coraggio e competenza.

Jovic? Per me è quello di 27 gol. Ha avuto una flessione per una scelta in cui non ha valutato bene con chi andava in concorrenza. Paga una scelta non solo per colpa sua e ora vuole dimostrare quello che vale. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto

Milenkovic? E' un leader, è la colonna di un progetto e non sarebbe semplice rimpiazzarlo. Se la Fiorentina vuole crescere e fare bene in Europa è bene tenere certi giocatori.

Nastasic e Terzic? Sono due situazioni diverse, il centrale veniva da qualche infortuinio di troppo e sapevano che rischiavano. Terzic era di prospettiva e non va buttato via anche se non si è affermato del tutto ancora. Certo la Fiorentina deve avewre certezze, con Italiano che vuole una rosa ampia per fare delle scelte.

Scamacca, Lucca e Viti via non è un buon segnale? Il mercato è diventato globale ed è logico che voi italiani siete gelosi dei vostri talenti ma ci sta che qualcuno sia attratto da altre esperienze più attrattive.

In A giocatori più esperti, ma il vero acquisto è De Ketelaere del Milan? Il Milan ha visto lungo e in prospettiva, sono sicuri che avranno un top ed io penso che non abbiano sbagliato. Mi ricorda Van Basten per l'eleganza, grande struttura fisica e molto tecnico e siccome anche Maldini che lo conosceva aveva voglia di rivederlo.

Kostic alla Juve usato sicuro? Quando ero ds e andai a vedere Under21 serba lo segnalai a Sabatini per la Roma ma era extracomunitario. E' un giocatore che fa la differenza, ha fisico, tecnica ed è difficile da marcare perciò lo vedo a grandi livelli per qualche altro anno.