BOLOGNA, La richiesta per Ikoné fa "scappare" i felsinei

A che punto è la cessione di Jonathan Ikoné? Tra le tante squadre accostate al numero undici della Fiorentina, anche il Bologna del suo ex allenatore in viola Vincenzo Italiano. Sul Corriere dello Sport però si commenta così lo stato delle trattative: Non è un segreto che Sartori e Di Vaio abbiano chiesto informazioni sul suo conto a Daniele Pradé ma fate conto che la risposta di Pradé abbia fatto scappare entrambi, perché la Viola pretende sugli 11 milioni di euro per darlo. E questa è una cifra ritenuta dal Bologna assolutamente fuori mercato, tenendo presente anche come l’esterno che fu prelevato dal Lille per 15 milioni fate conto che rappresenti un pugno in un occhio per il popolo viola.

Così, il Corriere, riporta le difficoltà nel concretizzare la cessione. Anche per la richiesta troppo alta della Fiorentina.