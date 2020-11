BOLLA VIOLA, Se positivo tutti in una sola struttura

La Nazione di oggi fa il punto sulla bolla della Fiorentina. Partendo dal caos Asl, che ha fatto sì che dei tredici convocati viola, solamente sei fino a qui abbiano risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali. Stop all'isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni: come riportato dal quotidiano, infatti, in caso di nuova positività riscontrata nel gruppo squadra, significherebbe racchiuderlo in una sola struttura.