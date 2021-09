BLATTER, Kokorin doveva essere espulso dal calcio

Intervistato dal media russo Izvestia, l'ex presidente della FIFA Joseph Blatter si è scagliato sull'attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin. Queste le sue parole in merito ai problemi giudiziari avuti dalla punta russa: "No, non lede l'immagine della Russia del calcio. Innanzitutto accade non solo in Russia che gli atleti e, in particolare, i calciatori non si comportino nel migliore dei modi. Non so esattamente cosa sia successo a questi due giocatori, ma in ogni caso spetta alle organizzazioni sportive e ai ministeri consentire loro di giocare o meno. È una questione di equità. Se questo riguarda solo il calcio, allora è molto più facile risolvere il problema. Ma se riguarda la società e sono trasgressori persistenti, devono essere espulsi dal calcio. Ma non sono un giudice, posso solo suggerire una delle opzioni per risolvere questo problema".