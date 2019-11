BIGICA, Niente da rimproverarci: cresceremo

Emiliano Bigica, allenatore della Primavera della Fiorentina, ha parlato così al termine della gara persa 1-0 contro l'Empoli: "Questo è un campo un po' particolare, sappiamo che poteva essere una partita sporca come lo è stata, la prestazione c'è stata, abbiamo giocato con umiltà e siamo stati puniti da una prodezza di un singolo sulla quale l'Empoli ci ha costruito la partita. Abbiamo provato a rimetterla in sesto in tutti i modi, rispetto ad altre partite non ci sono stati errori individuali che ci hanno condizionato. Mi ritrovo qui a commentare un'altra di quelle partite che sembrano segnate dal momento che stiamo passando, ma è un momento che serve a me ed ai ragazzi per crescere. Cercare di tirarsi fuori da questa situazione ora non è facile, ma non facciamo drammi perché ci siamo passati anche due anni fa e poi abbiamo fatto due finali quindi testa bassa lavoriamo e ci prepariamo alla gara con l'Atalanta. Troppo tempo senza vittoria per parlare di sfortuna? Io non lo definisco un periodo sfortunato, ma avendo un po' di esperienza anche da calciatore posso dire che in questo periodo avevamo pagato errori nostri, nella partita di oggi non mi sento di dire questo perché secondo me non abbiamo sbagliato nulla. Prendere quel gol a 30 secondi dalla fine del primo tempo non dovevamo prenderlo, ma è stata una prodezza balistica. Il secondo tempo siamo entrati come una squadra operaia provando a metterli in difficoltà in tutti i modi. Difficoltà a far gol? Realizziamo meno di quello che produciamo. Dobbiamo lavorarci, allenarci alla fase conclusiva dell'azione e per il resto, sinceramente, non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi che hanno interpretato benissimo quello che dovevano fare. Anno scorso finimmo 0-0 il primo tempo rischiando anche qualcosa in più rispetto ad oggi e però il secondo tempo vincemmo. Qua chi va in vantaggio molto spesso vince, dobbiamo fare quel qualcosa in più che ci possa far tornare a fare un risultato positivo. Siamo abituati, per i ragazzi sarà motivo di crescita. Atalanta il prossimo turno? Sono partite che a livello motivazionale non hanno bisogno di grande preparazione, per questa ero più preoccupato, ma i ragazzi mi hanno seguito dal punto di vista caratteriale. Con l'Atalanta ci brucia ancora la sconfitta in Supercoppa, sono forti, primi in classifica, ci faremo trovar pronti per dare battaglia e fare una partita gagliarda. Quanto sono contento di riavere Dalle Mura? L'ho seguito al Mondiale di categoria, è un giocatore importante, ha la testa giusta per togliersi tante soddisfazioni con il calcio. Bentornato, sicuramente ritroviamo un pezzo importante della nostra rosa".