Bertoni: "Se la Fiorentina uscisse dalla Conference non sarebbe un dramma"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il grande ex di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni inizia la sua riflessioni da cosa si aspetta dalla partita di domenica al Maradona: "Che giochino come se fosse la prima di undici finali. È troppo importante per gli obiettivi di entrambe: non devono perdere punti rispetto alle avversarie da qui alla fine del campionato".

Sulla Fiorentina, il bomber argentino si esprime così a due giorni dalla rovinosa sconfitta ad Atene contro il Panathinaikos: "Credo che possa ancora qualificarsi per i quarti di Conference. Ma se anche uscisse non dovrebbe fare nessun dramma e pensare fino a fondo al campionato, perché un piazzamento in Champions, con il quinto posto, è difficile, ma non del tutto impossibile. Altrimenti può farcela per l’Europa League. Deve dare tutto per questo traguardo".

E sul regalo che vorrebbe per i suoi prossimi 70 anni, Bertoni dice cosa vorrebbe: "Lo scudetto del Napoli e un piazzamento Champions della Fiorentina: sarebbe perfetto. Ho lasciato il cuore in queste due città e per loro voglio sempre il meglio