Dagli inviati

Al Viola Park ancora sciarpe, fiori e lo striscione per Rocco Commisso

Al Viola Park ancora sciarpe, fiori e lo striscione per Rocco Commisso
Oggi alle 12:28Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Viola Park, Tommaso Loreto

Il Viola Park si risveglia all'indomani della morte dell'uomo che forse più di tutti ha voluto la sua costruzione, Rocco Commisso. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, nella mattinata che vede la prima squadra della Fiorentina di scena a Bologna per la partita di Serie A in programma alle 15, la scritta davanti al centro sportivo con le lettere del "Rocco B. Commisso Viola Park" è stata riempita di sciarpe, fiori e pensieri per il presidente scomparso a 76 anni dopo una malattia.

Sempre affisso al cancello anche lo striscione che i tifosi della Curva Fiesole hanno portato al Viola Park in onore di Commisso, con su scritto: "Buon viaggio Presidente, riposa in pace". Ecco le immagini: