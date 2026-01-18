Dagli inviati
Al Viola Park ancora sciarpe, fiori e lo striscione per Rocco Commisso
Il Viola Park si risveglia all'indomani della morte dell'uomo che forse più di tutti ha voluto la sua costruzione, Rocco Commisso. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, nella mattinata che vede la prima squadra della Fiorentina di scena a Bologna per la partita di Serie A in programma alle 15, la scritta davanti al centro sportivo con le lettere del "Rocco B. Commisso Viola Park" è stata riempita di sciarpe, fiori e pensieri per il presidente scomparso a 76 anni dopo una malattia.
Sempre affisso al cancello anche lo striscione che i tifosi della Curva Fiesole hanno portato al Viola Park in onore di Commisso, con su scritto: "Buon viaggio Presidente, riposa in pace". Ecco le immagini:
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaFiorentina unita a Bologna: anche gli indisponibili Dzeko, Kean e Lamptey sono con la squadra
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina unita a Bologna: anche gli indisponibili Dzeko, Kean e Lamptey sono con la squadra
FirenzeViolaBertolini ricorda Commisso: "Progetto visionario a Firenze: entusiasta del calcio femminile"
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com