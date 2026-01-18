La famiglia Commisso e la Fiorentina ringraziano: "Quanto affetto per Rocco"

vedi letture

Il giorno dopo la tragica notizia della scomparsa di Rocco Commisso, la famiglia e la Fiorentina con un comunicato hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno espresso un pensiero per il presidente e proprietario del club. Questa la nota condivisa sul sito ufficiale: "La Famiglia Commisso e la Fiorentina desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco.

In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile".