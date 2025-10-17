Bergomi sui viola: "Mi fido di Pioli, l'importante è avere le idee chiare"

Giuseppe Bergomi ha parlato di Inter a Tuttomercatoweb.com accennando anche alla Fiorentina: "L'intelligenza di un allenatore è quella anche di non stravolgere. L'Inter ha fatto 5 acquisti di Under 23, più Akanji e quello secondo me è stato l'upgrade rispetto al Pavard dell'ultimo anno. Lo vedi che lo svizzero sta in campo con sicurezza, dà equilibrio e permette alla linea di stare un po' più alta. Per quello che so io con la Fiorentina poi i tifosi torneranno a sostenere la squadra. Poi Chivu sta mettendo dentro qualcosa di suo, niente di fenomenale ma cose utili. Il pressare alto per esempio. E poi penso stia lavorando più sul lungo e meno sull'immediato, sta entrando nella testa dei giocatori, è credibile e deve motivare la squadra a tornare a fare un bel calcio".

La Fiorentina e le difficoltà di inizio stagione. Se lo aspettava?

“Difficile capire da lontano. Io guardo le prestazioni, mi fido dell'allenatore perché so come lavora, ma sta facendo fatica. L'importante è che ci siano le idee chiare, senza stravolgere molto ma facendo dei piccoli accorgimenti. Poi serve sfruttare le caratteristiche dei singoli".