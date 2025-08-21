Bergomi esalta l'operazione della Fiorentina: "Piccoli è un grande colpo"

Arrivano le prime reazioni al colpo piazzato sul mercato dalla Fiorentina. Roberto Piccoli è virtualmente un calciatore viola, operazione da 25 milioni più bonus con cui il club di Commisso preleverà l'attaccante classe 2001 dal Cagliari. Di Piccoli, cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, ha parlato a SkySport Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e noto commentatore sportivo dell'emittente: "Lo conosco bene da tempo,è un ragazzo in crescita e l'anno scorso ha fatto molto bene, segnando spesso in partite importanti e contro le grandi squadra.

Si sta completando come centravanti, ha grande fisico e attacca bene la profondità, salta bene di testa e davanti fa reparto da solo. Secondo me la Fiorentina ha fatto un grande colpo".

