Da Bergamo, Gudmundsson proposto all'Atalanta di Sarri: la situazione

Da Bergamo, Gudmundsson proposto all'Atalanta di Sarri: la situazioneFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Secondo L'Eco di Bergamo Albert Gudmundsson è un’occasione per l'Atalanta. L’islandese è stato offerto ai nerazzurri - si legge - e sarà fondamentale il parere del tecnico Maurizio Sarri, che deve capire se saprà ritagliargli un ruolo. Per ora è un’idea nata anche dal fatto che la Fiorentina deve pagare una decina abbondante di milioni all’Atalanta per il riscatto obbligatorio di Brescianini: se i nerazzurri ne mettessero 5 o poco più, l’affare si potrebbe fare. E Gudmundsson potrebbe essere rilanciato in stile De Ketelaere.