Beppe Iachini su Sohm: "Giocatore eclettico. Può fare un lavoro alla Loftus-Cheek"

L'ex allenatore di Fiorentina Parma e non solo Giuseppe Iachini ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Nazione in cui ha spiegato che tipo di giocatore è il nuovo acquisto dei viola Simon Sohm. Questo un estratto delle sue parole sul centrocampista svizzero da lui allenato in Emilia: "Se a Stefano serviva un centrocampista con quelle caratteristiche, ha messo in rosa un ottimo giocatore. Sohm è un elemento completo, duttile e può occupare più posizioni. Può fare la mezz’ala in un centrocampo a tre, sta alla grande in mezzo in una linea a quattro, proprio come il 3-4-1-2, ma è anche un buon trequartista. Può giocare alle spalle delle due punte. Ha la gamba, la consistenza fisica e può fare un lavoro – per arrivare ai giocatori che ha avuto Pioli in quel ruolo – come Loftus-Cheek. O guardando indietro, un centrocampista alla Perrotta".

Accanto a lui giusto mettere un centrocampista dai piedi buoni come Fagioli?

"Esatto. Un centrocampista con le sue qualità si accompagna alla perfezione con chi fa girare la palla. Pioli ha voluto un giocatore come lo svizzero proprio per abbinarlo con chi in questo momento ha la possibilità di creare gioco e accendere la squadra".

Una definizione con cui sintetizzare le doti di Sohm?

"Eclettico. Giocatore eclettico".

Ci dica di più sul carattere di Sohm

"Io arrivai in autunno e lui era a Parma da qualche mese. Era giovanissimo, aveva 19 anni. Ottimo carattere, tanta propensione a voler crescere. Ha sempre lavorato duro e con grande impegno. Credo che arrivi a Firenze al massimo della maturità e anche per questo dico a Pioli che la Fiorentina si è messa in casa una pedina preziosa".