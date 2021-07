BENATTI, Domani seduta a porte chiuse: no a tifosi

Allenamento a porte chiuse per tutti domani mattina a Moena: Vincenzo Italiano ha in programma di effettuare una lunga seduta tattica lontano da occhi indiscreti per cui il campo sportivo "Benatti" rimarrà off-limits sia per la stampa che per i tifosi. Regolarmente aperto invece l'impianto domani pomeriggio per l'amichevole contro il Levico Terme. Possibile che la mattinata a porte chiuse possa essere replicata anche venerdì mattina, penultimo giorno di ritiro in cui andrà in scena (ma nel pomeriggio) la sfida contro la Virtusvecomp Verona.