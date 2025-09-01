Calciomercato Beltran verso la permanenza, Barak ha poche offerte: il punto sulle uscite

Oltre alle entrate, la Fiorentina ha ufficializzato Lamptey questa mattina, i viola in questo ultimo giorno di mercato stanno lavorando anche sulle uscite di alcuni giocatori in esubero. Se per Ikoné è fatta con i francesi del Paris Fc, non ci sono grossi movimenti riguardo ai nomi di Beltran e Barak.

Dopo le offerte di Flamengo e Cska Mosca, entrambe rifiutate dall'argentino, per il Vikingo non si sono aperte piste concrete. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'ex River Plate al momento quindi sembra andare verso la permanenza a meno che non arrivino proposte per lui in queste ultime ore di mercato o anche nei prossimi giorni da parte di quei campionati che chiuderanno il mercato successivamente. Discorso simile per il ceco che al momento non ha offerte concrete. Diversamente da quanto fatto da Brekalo, che ha rescisso il suo contratto con i viola per accasarsi a zero al Real Oviedo, Barak non sembra intenzionato a rescindere il proprio accordo con il club gigliato.