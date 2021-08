BELOTTI, Tiene aperta l'opzione cessione. Viola...

Il lungo matrimonio tra Andrea Belotti e il Torino rischia seriamente di spezzarsi. Il Gallo non sembra essere intenzionato a rinnovare e sta accettando di rimanere, ameno che non si presenti una pretendente in modo prepotente. Prima fra tutte la Fiorentina, che in caso di vendita di Vlahovic potrebbe lanciarsi a capofitto sul campione d'Europa. In sostanza, il giocatore strizza l'occhio alla permanenza, ma non al rinnovo (vuole poter scegliere di andarsene entro 12 mesi). Lo scrive Tuttosport.