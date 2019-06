Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it Gabriel Omar Batistuta non sarà presente oggi in piazza Santa Croce, a Firenze, per la seconda semifinale del calcio storico tra Bianchi e Azzurri. L'ex bomber della Fiorentina non ha potuto raggiungere il capoluogo toscano in tempo a causa di incroci negativi tra voli.