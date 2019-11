BASILE, Ibra? In MLS giocava con le pantofole

Il corrispondente del Corriere dello Sport e Repubblica dagli USA, Massimo Basile, ha parlato delle notizie relative al momento dell Fiorentina. Questo ciò che ha detto: "Ibrahimovic? Non mi sorprende il tweet di oggi perché è in linea con il personaggio che è. Quando arrivò a Los Angeles disse che in città c'era un re, Lebron e un Dio, lui. Anche se ti tratta da strafottente dice sempre delle cose di gran senso e l'esempio ve lo racconto: dopo l'andata di Champions League con la vittoria del Barcellona sul Liverpool mi disse che sarebbero passati gli uomini di Klopp ed, in effetti, aveva ragione. Il Milan prendendolo, ho letto, farebbe un'operazione da 60 milioni, il Bologna è in contatto perché è un grande amico di Mihajlovic, ma ancora non si è impegnato con loro. Fiorentina? Ha 38 anni, viene da due stagioni in MLS, sarebbe affascinante, ma lui ha giocato in pantofole. Ai viola manca un giocatore di raccordo. Stadio? Mi aspetto novità importanti per lo stadio alla Mercafir entro dicembre, adesso sono tutti concentrati per dare il via ufficiale al progetto centro sportivo. Commisso è molto concreto, abbiamo imparato a conoscerlo, vuole stringere i tempi".