BARONI, Italiano, che lavoro. Adesso Amrabat...

Presente ad Assisi, in piazza del Vescovado, in occasione Gran Galà del Calcio Umbro 2022, il tecnico del Lecce (ed ex difensore viola) Marco Baroni ha parlato dei principali temi di attualità, tra i quali quelli che riguardano la sua ex squadra. Ecco le sue parole: “C’era voglia da parte di tutti di immergersi in questa avventura meravigliosa: la promozione ha solo aumentato la nostra voglia di lavorare. Vogliamo portare in rosa giovani di qualità e motivati ma sicuramente Corvino saprà come muoversi”.

Sulla Fiorentina e Italiano: “Non credo che si siano dubbi sul valore del tecnico: ha fatto un grande lavoro ed è sotto gli occhi di tutti. Prima che i viola si qualificassero all’Europa, avevo speso parole importanti su di lui. A Firenze ha fatto un ottimo lavoro ed è sotto gli occhi di tutti. Non vedo perché la Fiorentina debba farsi scappare un tecnico come lui. Alzare l’asticella? Non si può ripartire dallo stesso punto di prima, l’asticella va alzata di giorno in giorno”.

Su Amrabat e Torreira: “Credo che il marocchino sia migliorato molto, prima faceva un calcio più fisico ora invece mette al servizio della squadra il pensiero. Torreira ha delle qualità diverse ma nell’interpretazione del ruolo non contano spesso le propensioni”.

Sull’emozioni di Fiorentina-Lecce di Corvino e Baroni: “Il direttore è sempre emozionato quando viene a Firenze, oggi ci siamo fermati in città a prendere un caffè e mi ha fatto capire di essere molto legato ancora, in virtù anche dei grandi traguardi centrati”.