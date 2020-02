BARONE, Acquisti da 40 mln in futuro. Amrabat...

Durante la conferenza stampa di fine mercato è intervenuto anche l'amministratore delegato gigliato, Joe Barone. Ecco le sue dichiarazioni: "Grazie per essere qui oggi. Come avete visto abbiamo presentato i nuovi acquisti. Da parte mia e del direttore vorrei ringraziare la famiglia Commisso per l'abilità a metterci nelle condizioni di lavorare investendo sempre. Abbiamo fatto un bel mercato, ma i risultati sono la cosa più importante. Abbiamo ricevuto il comunicato della procura federale, prendiamo atto, ma faremo ricorso immediatamente per capire da dove arrivano e perché. Adesso però parliamo di mercato e della gara contro l'Atalanta, evitiamo il weekend scorso. Grazie anche alla nostra tifoseria perché abbiamo raggiunto i 30.000 abbonati che direi per noi è importante. Li vorrei ringraziare tutti per l'affetto che hanno verso la squadra e verso la città. Commisso e la sua famiglia hanno investito oltre 300 milioni nella Fiorentina, una cifra davvero importante".

Un giocatore che volevate portare a Firenze e non siete riusciti?

"Penso che per qualsiasi giocatore che viene a giocare in una società ci sono tanti aspetti da valutare: dall'allenatore alla tifoseria, al management... Per la Fiorentina, compresi tutti, io difendo con orgoglio questa città. Oggi come oggi non giochiamo in Champions, anche se aspiriamo e puntiamo ad arrivarci. Un giocatore come Amrabat è stato l'obiettivo del presidente, del nostro scouting, abbiamo fatto di tutto per portarlo qui. E' in prestito al Verona, anno prossimo giocherà nel nostro centrocampo, sono stati dei dettagli complicati ed abbiamo portato il risultato a casa".

Nel processo di miglioramento, è possibile acquistare giocatori anche da 35/40 milioni di euro?

"Dipende dalla situazione. Come abbiamo sempre detto, quando abbiamo iniziato il percorso il 1° di luglio, avevamo 75 giocatori. A luglio non avremo lo stesso problema, ma comunque tanti giocatori. La risposta è che dipende, ma certamente è possibile. Devono però rientrare nel percorso che stiamo per intraprendere, ci guardiamo intorno e ci stiamo già preparando per il mercato estivo".

Che clima si aspetta sabato al Franchi alla luce anche delle parole distensive di Gasperini?

"Ho avuto una telefonato con il presidente dell'Atalanta, ci aspettiamo una bellissima partita. I nostri tifosi sono pronti e carichi per la partita, abbiamo bisogno del loro sostegno al massimo e chiedo a loro di essere tutti presenti. Vogliamo un tifo positivo, che sia un tifo molto corretto e questo è ciò che chiede la dirigenza della Fiorentina. Ovviamente anche noi vogliamo essere rispettati".

Avete già visto il bando per la Mercafir?

"Ho visto che è stato pubblicato, ma stavo cercando di capire la situazione legata alle multe e non ho avuto il tempo di leggerlo. Abbiamo tecnici ed avvocati che lo stanno leggendo per cercare di capirlo, avremo delle riunioni domani, durante la settimana, ma purtroppo non ci sarà una risposta definitiva. C'è bisogno di tempo per entrare nel meccanismo e capire il bando".

Su Kouame.

"Lui si considera fiorentino fortemente".

Il monte ingaggi è cresciuto. Avete più o meno idea di quanto sia adesso?

"Non c'è un tetto massimo, ma ovviamente ora bisogna cominciare a capire e vedere le nuove entrate e le nuove uscite. Questa estate sarà un mercato differente rispetto al passato, se c'è da alzare... Dobbiamo vedere, ma non c'è un'idea precisa. Abbiamo una rosa abbastanza grande, non ho un'idea chiara oggi come oggi".

Avete dato segnali importanti con una grande campagna acquisti e difendendo la Fiorentina e Firenze.

"Abbiamo chiesto pazienza per costruire sin dal primo giorno. Questo era un anno che all'interno della società si doveva conoscere i meccanismi. Io sono stato fortunato ad avere Daniele accanto a me nel mercato estivo che mi ha fatto imparare tanto e tutti i giorni continuo a farlo. Siamo persone molto attaccate alla nostra città, io nella partita contro il Monza ho fatto vedere la maglietta con scritto: 'Non c'è vita senza voi', perché senza i tifosi non possiamo andare avanti. Abbiamo domani alle 17 una partita molto delicata, il settore giovanile per noi è importante ed infatti la Primavera gioca al Franchi a vedere Fiorentina-Juventus per sostenere i ragazzi di Bigica. Tutti noi ci saremo e ci auguriamo anche la tifoseria".

Quanto è stato complicato l'acquisto di Duncan?

"Lui aveva un infortunio e cercava un altro cammino rispetto a quello di Sassuolo. Siamo stati pazienti a continuare a parlare con il Sassuolo con cui abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo continuato a lavorare e ringraziamo Duncan e il suo agente per aver finalizzato l'acquisto".

Quale aspetto le piace nelle trattative?

"Io mi diverto a convincere gli agenti, i procuratori, ma in particolare i calciatori. Faccio vedere loro la bellezza, l'arte, la tifoseria... E' una cosa bellissima fare quella presentazione, è un amore ascoltare sia me che Daniele quando parliamo dell'ambiente perché a noi piace portare gente qua. Si parla anche dei media (ride, ndr)".