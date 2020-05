BABY VIOLA, Tra esordio in A ed esame di maturità

Come sottolinea La Nazione, due dei quattro giovani aggregati alla prima squadra della Fiorentina sono pronti a vivere un periodo decisivo. Non solo sul campo, perché il portierino Chiorra e il centrale Dutu, entrambi 2001, sosterranno infatti a breve l'esame di Stato e dovranno riuscire a conciliarlo con gli allenamenti. Al mattino i due seguono via Skype le lezioni del Liceo scientifico ad orientamento sportivo degli Scolopi, nel pomeriggio si spostano ai campini, mentre la sera si dedicano allo studio. Chiorra ha, poi, intenzione di iscriversi alla facoltà di Economia a Firenze, mentre Dutu è ancora incerto su come gestire il proprio futuro.