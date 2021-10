AYROLDI JR, Chi è il figlio d'arte che arbitra a Roma

E’ un giovane arbitro, figlio d’arte, Giovanni Ayroldi designato a dirigere l’incontro di mercoledì sera tra Lazio e Fiorentina. Non vanta alcun precedente con la Fiorentina. Un solo precedente per l’arbitro della sezione di Molfetta con la Lazio: il successo per 2-1 sul Parma in Coppa Italia dello scorso gennaio. Il papà, Stefano, è stato arbitro con la qualifica di internazionale come assistente. Lo zio, Nicola, ha arbitrato in A per dieci anni, ricoprendo poi più ruoli in ambito dirigenziale nelle varie C.A.N. Longo e Lombardi assistenti con Rapuano quarto. In sala Var ci sarà Guida, Tegoni in Avar.