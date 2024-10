AVV. ALFANO A RFV, Vi spiego la sentenza Gud

FirenzeViola.it

L'avvocato Mattia Alfano è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro', per fare un punto sulla situazione Gudmundsson all'indomani della sentenza che ha dichiarato innocente il calciatore della Fiorentina: "Tenete presente che nel mio lavoro seguo da anni le donne vittime di violenza, il mio impegno è riconosciuto a livello nazionale e la dinamica processuale per quanto riguarda Gudmundsson faceva capire come sarebbe andata a finire. Questa tipologia di reati, che solitamente coinvolgono la libertà sessuale, è contraddittorio che un Pubblico Ministero si comporti così. A volte si passa da un accertamento processuale anche solo per dare il messaggio che si dà credibilità all'accusa, ma la richiesta di archiviazione iniziale era un messaggio estremamente importante e chiaro. Come si dice, non c'era tanta trippa per gatti.

Si deve sempre tenere di conto una cosa: a fronte di una richiesta motivata da nuove prove, il vaglio processuale è dovuto. Non si tratta più di dire se sono prove giuste oppure no, ma solo se sono nuove. In Islanda a quel punto si sarebbe passati a una vicenda giudiziaria vera e propria. È lì che la Corte ha deciso per l'assoluzione. Da ciò che hanno comunicato gli avvocati pare che ci sia un'ampia argomentazione e anche questo è importante: per questo è una grande vittoria. Si poteva vincere ma con delle lacune, invece qui sono estremamente ridotti anche i margini per un ricorso del Procuratore di Stato".

Come si spiega la controquerela?

"Secondo me in questa fase qui sarebbe un po' azzardata, nel senso che prima si ottiene l'irrevocabilità della sentenza e poi ci si muove. Poi non ho in mano la sentenza quindi bisognerebbe capire le motivazioni nello specifico, ma è chiaro che ci sono gli estremi per la controquerela, solo che mi aspetto che si debba attendere l'eventuale mancato ricorso del Procuratore".

