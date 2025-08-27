Avanza Lindelof per la Fiorentina. Stadio: "No all'Everton. Vuole la Viola"
La Fiorentina avanza per Victor Lindelof e il Corriere dello Sport - Stadio oggi in prima pagina apre con il titolo: "Lindelof per Pioli. Dice no all'Everton, ora la Viola è in pole". Il difensore attualmente svincolato dopo l'esperienza al Manchester United avrebbe infatti detto no all'altra offerta stuzzicante arrivata sul suo tavolo dall'Everton in Premier League, e i contatti con la dirigenza della Fiorentina proseguono senza sosta.
L'opera di convincimento potrebbe peraltro essere agevolata dal rapporto con David De Gea, attuale portiere gigliato con cui Lindelof ha condiviso lo spogliatoio in Inghilterra per diversi anni, aggiunge il quotidiano che spiega come per arrivare a un accordo, il centrale svedese dovrà ridursi sensibilmente l'ingaggio rispetto a quanto percepito nei sei anni al Manchester United. Al Viola Park ci sperano.
