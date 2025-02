Assane Diao: a dicembre è stato seguito dalla Fiorentina, poi cambio di strategia

Assane Diao acquistato dal Como il 7 gennaio 2025 per dodici milioni di euro, bonus inclusi, è una delle sorprese più grandi di queste prime settimane del 2025 in Serie A . Il suo primo gol è arrivato contro il Milan, appena una settimana dopo l'ufficializzazione del trasferimento, e l'ultimo due giorni fa, contro la Fiorentina.

In realtà la dirigenza viola conosceva già molto bene il profilo del giocatore. Infatti, a dicembre, quando le squadre iniziavano a pianificare le mosse di mercato, il calciatore era stato valutato dalla società viola. Tuttavia, in quel periodo, la Fiorentina aveva un obiettivo primario: Luiz Henrique. Il brasiliano, inseguito per settimane e anche oggetto di offerte importanti, è finito poi allo Zenit, lasciando la Fiorentina senza il rinforzo tanto desiderato. Questo ha permesso al Como di chiudere rapidamente l'affare con Diao, senza concorrenza.

Dopo aver perso Luiz Henrique, la Fiorentina ha cambiato completamente strategia. Ha ceduto gli esterni d'attacco Ikoné, Kouamé e Sottil, e ha portato in squadra nuovi giocatori come Fagioli, Zaniolo, Ndour e Pablo Marì. Questo ha modificato profondamente il gioco della squadra, che ora, con l'arrivo di Folorunsho, sta cercando nuove soluzioni tattiche, molto diverse rispetto a quelle adottate nei primi mesi dell'era Palladino.

