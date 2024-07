APOLLONI A RFV, Ritiro al V. Park? Meglio il Trentino

FirenzeViola.it

© foto di Giovanni Padovani

L'ex calciatore del Verona, oggi allenatore, Luigi Apolloni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'Ala" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina: "La Fiorentina ha deciso di fare il proprio ritiro al Viola Park, posto dove si alleneranno per tutto l'anno, forse staccare una decina di giorni andando da qualche parte come ad esempio il Trentino non sarebbe stato male. In ritiro ti alleni meglio e respiri bene, un conto è l'aria di montagna e un conto è l'aria condizionata".



La Nazionale italiana è uscita subito agli ottavi contro la Svizzera... "La Nazionale italiana ha deluso perché ha mostrato di non avere un attaccamento e uno spirito da combattimento, vedi le partite contro Spagna e Croazia. Anche la Svizzera ci ha dato una bella lezione soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Certo bisogna dire che ai nostri tempi nelle squadre c'erano solo due o tre stranieri mentre forse adesso ce ne sono troppi. L'Italia ha perso senza neanche combattere e questo è quello che ha deluso più di tutto. Spalletti forse ha fatto leva sui calciatori che conosceva meglio, ad esempio Di Lorenzo. Non è sicuramente facile inserirsi in così poco tempo e riuscire a dare un'idea di gioco ai propri ragazzi. In questa squadra azzurra non ci sono stati leader, anche Chiesa ha un rendimento troppo altalenante per essere un leader".

La Spagna vincerà questo Europeo? "La Spagna non ha permesso alla Francia di fare le giocate che aveva. Dai francesi ci si aspettava di più in questi europei, ma anche gli spagnoli hanno una delle migliori squadre del mondo. Dani Olmo e Yamal sono due talenti incredibili. L'Italia ha dei settori giovanili molto forti ma adesso devono essere bravi i club a lanciarli".