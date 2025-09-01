Anche Kayode lascia il ritiro dell'Under21, al suo posto convocato Fortini

Oggi alle 17:01Primo Piano
di Redazione FV

Da un ex viola ad un calciatore della Fiorentina in Under21. Non solo Pietro Comuzzo ma anche Michael Kayode lascia il ritiro della nazionale di Silvio Baldini. Il terzino del Brentford è indisponibile e lascia così gli azzurrini. Al suo posto il nuovo Commissario Tecnico dovrebbe convocare l'esterno sinistro della Fiorentina Niccolò Fortini. Al posto di Comuzzo invece Baldini ha convocato Gabriele Guarino dell'Empoli.