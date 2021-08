AMRABAT, Intesa con l'Atalanta ma c'è tensione

La Fiorentina sta cercando di trovare una sistemazione per Sofyan Amrabat e, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'Atalanta più di chiunque altro si è fatta vanti in modo decisamente concreto per il centrocampista. Tuttavia la trattativa resta molto complicata poiché, sebbene sia stata trovata un'intesa sulle condizioni del trasferimento, i rapporti tra le parti si sono fortemente deteriorati dopo l'affaire Zappacosta.