AMERINI A FV, Vlahovic può già rimpiangere ACF

Presente alla cena del Viola Club Firenze 2005, l'ex viola Daniele Amerini (oggi procuratore) ha commentato a Firenzeviola.it le principali tematiche d'attualità del mondo viola. Ecco le sue parole: "Sabato sarà una partita difficile, in cui la Fiorentina si gioca gran parte della credibilità che si è costruita con merito durante la stagione. Con due-tre brutti risultati ha rischiato di compromettere il lavoro fatto ma penso che il mister e la squadra abbiano fatto lo stesso un lavoro straordinario. I giocatori sono certo che abbiano voglia di chiudere in bellezza l'anno. La Juventus sarà senza motivazioni e in casa la Fiorentina vorrà fare il massimo".

Cosa dovrà fare la società da domenica in poi?

"Con questo allenatore e la base di quest'anno la Fiorentina riparterà bene: molto dipenderà dai riscatti di Torreira e Odriozola. Sul primo penso che non ci saranno problemi, mentre è più spinosa la questione del terzino. Piatek non sarà riscattato per cui servirà un altra punta e un esterno. Ma penso che in attesa di Castrovilli servirà anche un innesto di qualità a centrocampo".

Che dice delle parole di Vlahovic oggi?

"Certi giocatori prima di queste gare farebbero meglio a parlare con toni diversi... alla luce di come se n'è andato. Penso che stia rimpiangendo da un punto di vista tecnico la Fiorentina, anche se magari sull'aspetto economico può aver fatto dei passi in avanti. Ma quel Vlahovic spensierato che abbiamo visto a Firenze non c'è più e per questo penso che qualche rimpianto lo abbia".