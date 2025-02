Altra mazzata al ranking: il PSV elimina la Juventus dalla Champions League

Serata da dimenticare per la Juventus che esce sconfitta 3-1 dalla sfida contro il PSV Eindhoven valida per il ritorno dei playoff di Champions League che garantiscono l'accesso agli ottavi di finale della competizione. La squadra di Thiago Motta cade ai tempi supplementari dopo aver chiuso la partita nei 90 minuti sul punteggio di 2-1 per gli olandesi, lo stesso a parti invertite che aveva visto la Juventus trionfare all'andata.

Decide alla fine un gol di Flamingo in area dopo un'indecisione difensiva dei bianconeri, l'ennesima di una partita in cui meritano gli olandesi con tante occasioni fallite nei tempi regolamentari e un Ivan Perisic sugli scudi con un gol e un assist per Saibari. La Juventus segna con Weah e recrimina solo per un palo colpito da Vlahovic poco dopo aver subito il 3-1.

L'attaccante ex viola è entrato a pochi minuti dal 90esimo, mentre l'altro ex della Fiorentina Nico Gonzalez gioca per 120 minuti senza riuscire però ad incidere. La Juventus esce così eliminata dalla trasferta olandese e questa è un'altra picconata al ranking UEFA che a questo punto vede l'Italia perdere tantissimi punti dalla Spagna che col Real Madrid ha fatto grandi passi in avanti. Le speranze di avere un posto in più nelle competizioni europee la prossima stagione sono diventate veramente molto poche.