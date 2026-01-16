FirenzeViola Alle 13 sorteggio di Conference per la Fiorentina. Tutto ciò che c'è da sapere

Alle ore 13 occhi puntati su Nyon, in Svizzera, dove si terrà il sorteggio dei playoff di Conference League. L'evento coinvolgerà le squadre che hanno concluso la fase campionato dal nono al ventiquattresimo posto, dal momento che le prime otto classificate si sono qualificate automaticamente agli ottavi di finale.

Come funziona il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Conference League?

Gli incontri degli spareggi della fase a eliminazione diretta sono determinati tramite un sorteggio effettuato secondo i seguenti principi:

a. Le squadre vengono abbinate in base alla posizione finale al termine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (le squadre classificate al 9° e 10° posto, 11° e 12°, 13° e 14°, 15° e 16°) e quattro coppie non teste di serie (17° e 18°, 19° e 20°, 21° e 22°, 23° e 24° posto)

b. Le squadre di ciascuna coppia di teste di serie vengono sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta contro i club di ciascuna coppia non testa di serie: le squadre classificate al 9° o 10° posto affrontano quelle al 23° o 24°, l’11° o 12° contro il 21° o 22°, il 13° o 14° contro il 19° o 20°, e il 15° o 16° contro il 17° o 18°.

Teste di serie

AZ Alkmaar (NED), Celje (SLO), Crystal Palace (ENG), Fiorentina (ITA), Lausanne-Sport (SUI), Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Samsunspor (TUR)

Non teste di serie

Drita (KOS), Jagiellonia (POL), KuPS Kuopio (FIN), Noah (ARM), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD), Sigma Olomouc (CZE), Zrinjski (ΒΙΗ)

Essendo la Fiorentina arrivata 15esima nella fase a gironi, il club viola potrà pescare una tra Jagellonia e Omonia, arrivate rispettivamente 17esima e 18esima. La gara d'andata si giocherà in trasferta il 19 febbraio, il ritorno al Franchi sette giorni dopo, il 26. Il sorteggio del 27 febbraio definirà poi chi sarà l'avversaria degli ottavi e da quale parte del tabellone sarà inserita la Fiorentina, se a sinistra oppure a destra.