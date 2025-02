Dagli inviati Alla Fiorentina basta una partenza forte: al 45esimo è avanti 1-0 sul Lecce

vedi letture

È una gara delicata e la Fiorentina l'approccia bene fin da subito. Parte aggressiva la squadra viola, che non a caso va in vantaggio in dieci minuti: Dodo sfugge a due avversari sulla destra, giunge sul fondo e crossa bene per la testa di Gosens, col tedesco che insacca sul secondo palo. È l'inizio di una prima metà del primo tempo ben svolta dalla squadra di Palladino, senza alcun rischio corso dietro e spesso abile nel manovrare o nel ripartire bene e arrivare al tiro o al cross pericoloso.

L'altra parte della prima frazione scorre invece a ritmi più bassi, con la Fiorentina che cala in termini di qualità e quantità, pur senza correre alcun rischio (eccezion fatta per un retropassaggio di Ndour a De Gea che stava per diventare un pasticcio). Si registra solo uno scossone in favore del Lecce agli sgoccioli della prima frazione, quando un rimpallo favorisce Karlsson in area piccola e De Gea esce mettendo fuori la sfera. Termina l'azione e la gara va in archivio dopo 45', inevitabilmente, sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.