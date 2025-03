Al top sul campo, leader e mental coach nello spogliatoio: Gosens è un affare

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo a Robin Gosens. L'esterno tedesco in viola è rinato e questo non lo dimostrano solo le prestazioni sul campo, comunque ottime, ma anche il suo essere leader e punto di riferimento all'interno dello spogliatoio. A livello di prestazioni sul terreno di gioco Gosens è tornato su livelli simili a quelli che aveva mostrato ai tempi dell'Atalanta.

Gol, 5 reti stagionali tra campionato e coppe, assist, addirittura 7, e tante ottime prestazioni in entrambe le fasi. La sua rinascita a livello umano l'ha spiegata lo stesso Gosens sottolineando come la scorsa stagione lui e la sua famiglia non si sentissero a casa come in Italia. La Fiorentina gli ha restituito una serenità psicologica e lui la sta ripagando in campo e fuori. Parlando di futuro, l'obbligo di riscatto per i viola scatterebbe al raggiungimento della qualificazione in Europa da parte della Fiorentina, oppure al conseguimento del 60% delle presenze stagionali, da almeno 45 minuti, da parte del giocatore (da quando ha firmato). Nonostante il secondo obiettivo sia vicinissimo con solamente 3 o 4 partite mancanti, in base al cammino in Conference League dei viola, la società gigliata ha già fatto sapere all'entourage del giocatore che in qualunque caso riscatterà il giocatore.