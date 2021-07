AG. GYASI, Accostamento alla Fiorentina verosimile

L’avvocato Alessandro Benini ha parlato del futuro del suo assistito Emmanuel Gyasi, che è stato accostato ultimamente al Torino in un eventuale scambio con Linetty, soprattutto se sulla panchina dello Spezia fosse affidata a Giampaolo, ma anche alla Fiorentina del neo allenatore Italiano che aveva fatto di Gyasi un punto fermo degli aquilotti e che ha con il club ligure un contratto fino al 2023.

Negli ultimi giorni Gyasi è stato accostato al Torino e anche alla Fiorentina, che cosa ci può dire?

"E’ ipersaldo allo Spezia. A me non è arrivata nessuna telefonata e nemmeno al ragazzo, quindi, ad oggi non mi sembra che ci siano circostanze oggettive che mi facciano dire il contrario. Anch’io ho letto che è stato accostato sia al Torino sia alla Fiorentina e potrebbe essere verosimile, anche per una serie di circostanze che però dovrebbero andarsi ad incastrare, ma onestamente mi sembra più che si tratti di eventuali ipotesi, di uno scenario che potrebbe verificarsi a fronte appunto di altri incastri che sono anch’essi delle ipotesi riguardanti altri club e altre persone. Tutto quello che ho letto è molto affascinate e puntuale, ma resta una lettura".

Conferma che Gyasi è legato allo Spezia fino al 2023?

"Sì, il contratto è stato rinnovato l’anno scorso e non ha clausole rescissorie e quindi senza la volontà dello Spezia non andiamo da nessuna parte. E’ stato un bel rinnovo e siamo contenti. Il rinnovo è stato un segno di reciproca riconoscenza per quanto era stato fatto fino a quel momento, avremmo potuto anche andare a scadenza, ma non era una cosa che ci siamo sentiti di fare, anche perché tutto nella vita torna. Era giusto fare così l’anno scorso per la tranquillità di tutti e ci siano arrivati grazie allo Spezia ed è stato un buon rinnovo per cui, ripeto, siamo contenti. Poi per il futuro si vedrà".