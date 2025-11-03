Dagli inviati

Ad ora non è previsto allenamento: al Viola Park la giornata è di riflessioni e confronti

Ad ora non è previsto allenamento: al Viola Park la giornata è di riflessioni e confrontiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 10:29Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Viola Park, Andrea Giannattasio

Per il momento non è previsto allenamento al Viola Park. Come raccolto dalla nostra redazione, la giornata di oggi sarà utile al club per confrontarsi con Stefano Pioli e capire quale sia la strada migliore da prendere: per il momento l'opzione più probabile è quella dell'addio, col tecnico che da ieri sera discute con la società la potenziale buonuscita da incassare per risolvere il suo contratto. Difficile lo scenario delle dimissioni, a ieri non previste da parte di Pioli.