Ad ora non è previsto allenamento: al Viola Park la giornata è di riflessioni e confronti
Per il momento non è previsto allenamento al Viola Park. Come raccolto dalla nostra redazione, la giornata di oggi sarà utile al club per confrontarsi con Stefano Pioli e capire quale sia la strada migliore da prendere: per il momento l'opzione più probabile è quella dell'addio, col tecnico che da ieri sera discute con la società la potenziale buonuscita da incassare per risolvere il suo contratto. Difficile lo scenario delle dimissioni, a ieri non previste da parte di Pioli.
