ACF, Una donazione al San Raffaele per Joe Barone

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nota di ringraziamento pubblicata in questi minuti sul sito ufficiale della Fiorentina. Ecco nel dettaglio il pensiero fatto pervenire dalla famiglia Barone e dal club viola:

La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina desiderano ringraziare tutti i tifosi viola, la gente comune, le Istituzioni politiche e sportive e tutti i Club che, in questi giorni di immenso dolore, hanno mostrato tutta la loro vicinanza ed hanno riempito di affetto giornate così piene di angoscia e tristezza. La famiglia Barone esprime, anche, la volontà di non ricevere omaggi floreali ma, per chi ne avesse il desiderio, di effettuare donazioni a favore dell'Ospedale San Raffaele di Milano.

Di seguito è possibile trovare le coordinate bancarie per effettuare la donazione in memoria intestato a:

Ospedale San Raffaele su banca UNICREDIT SPA

Codice IBAN: IT55 V 02008 05364 000101974276

Per donazioni dall’estero:

BIC CODE: UNCRITMMORR

Causale: terapia intensiva cardio chirurgica